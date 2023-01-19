Konya'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.



Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarındaki bir evde fuhuş yapıldığı yönünde çok sayıda ihbar gelmesi üzerine çalışma başlattı.



Evi izlemeye alan ekipler, eve girip bir süre sonra çıkan M.K, İ.A. ve A.S'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda evde bulunan H.K, H.G. ve N.Ö. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakıldı.



Ev sahibi N.Ö. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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