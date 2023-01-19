Hüyük'ten kısa kısa

KONYA (AA) - Hüyük'te "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında bir aydır düzenli olarak namaz kılan öğrenciler ödüllendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün başlattığı proje kapsamında Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bir aydır düzenli olarak namaz kılanlar belirlendi.
Öğrencilere ödüllerini Hüyük İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, esnaf Şahin Tünel ve okul yöneticileri verdi.
- Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem Ankara'da
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Çiğdem'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile görüştüğü belirtildi.