Konya'da "Çad'da Sağlığa Dost Eli-3" projesi tanıtıldı

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KONYA (AA) - Dost Eli Derneği tarafından hazırlanan TİKA, Sağlık Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından desteklenen "Çad'da Sağlığa Dost Eli-3" projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seçer, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında Çad'ın başkenti Encemine'de kulak, burun, boğaz, diş ve çocuk hastalıkları alanında sağlık taraması ve küçük cerrahi operasyonların yapılmasının planlandığını söyledi.

Çad merkezli BALADİ Derneğinin ortaklığı ve desteğiyle imkansızlık ve bilgisizlik sebebiyle sağlıktan faydalanamayan halka sağlık hizmeti götürüleceğini belirten Seçer, şunları kaydetti:

"20-30 Ocak'ta 10 günlük bir sürede gerçekleştireceğimiz bu çalışmayla 7 bin insanın sağlığına dokunmayı hedefliyoruz. Dost Eli Derneği tarafından hazırlanan bu projeye, TİKA ulaşım desteği, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Konya İl Sağlık Müdürlüğü kendisine bağlı hastanelerde görevli sağlık personeli desteği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi de Meram Tıp Fakültesinde görev yapan doktorlarıyla destek vermektedir. Kurumlarımızın yetkililerine ve temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önce sağlıkla ilgili Çad ülkesinde aynı isimli 2 projeyle toplamda 11 bin 974 kişinin sağlığına dost eli uzatmış olduk."

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