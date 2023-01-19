Bilgehane öğrencileri geleceğe mektup yazdı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetlerinden Bilgehanelerde "Geleceğe Mektup" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikle öğrencilerin zaman içinde kendi gelişimlerine şahit olmalarının amaçlandığı belirtildi.

Yazılan mektupların Bilgehanelerde eğitmenler tarafından muhafaza edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya merkez ve ilçelerle sayıları 19'u bulan Bilgehanelerde gerçekleştirilen 'Geleceğe Mektup' etkinliği kapsamında öğrenciler, gelecekteki kendilerine mektup yazdı. Öğrencilerden kimi hayallerini kaleme alırken, kimi de şu anki durumlarını ve hedeflerini kağıda döktü. Yazılan mektuplar dönem sonuna kadar Bilgehanelerde eğitmenler tarafından muhafaza edilecek ve dönem sonunda öğrencilere geri verilecek. Mektupların ne zaman açılacağı ise öğrencinin inisiyatifinde olacak."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.