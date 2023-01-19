Konya'da anaokulu servisiyle otomobil çarpıştı, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'da anaokulu servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Şerife K. yönetimindeki 55 LD 922 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Mevlana Sokak'ta Ümit A. idaresindeki 42 ACT 287 plakalı özel anaokuluna ait servis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5'i çocuk 10 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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