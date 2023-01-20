Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Engili Kavşağı'nda durdurulan iki araçta, bir miktar esrar ve eroin ele geçirildi, R.B, İ.S. ve M.M. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden R.B, işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen İ.S. ve M.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.



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