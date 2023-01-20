GÜNCELLEME - Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası

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KONYA (AA) - Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve davaya katılma talebi bulunan bazı barolar ile hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri katıldı.

Mahkeme, katılma taleplerini reddetti.

Sanık avukatları, iddianamede belirtilen ilgili küpe numaralı köpeğin, olaya dair görüntülerdeki köpek olmadığını, görüntülerdeki köpeğin öldüğüne ilişkin bir delil bulunmadığını savundu.

Murat B'nin avukatı, "Sanıklar kendilerini köpeğin saldırısından korumak istemiştir. Bu nedenle eylemleri 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Mahkeme, verdiği aranın ardından sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Sanıklar Murat B. ve Sefa Ç'ye "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan önce 1'er yıl hapis cezası verildi.

Ardından sanıkların barınakta veteriner teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak ceza 1 yıl 6 aya çıkarıldı.

Mahkeme daha sonra cezayı "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

- Karara tepki gösterildi

Verilen karara bir grup attıkları sloganlarla tepki gösterdi.

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Almina Pamuk, gazetecilere, davanın ikinci celsesinde kararın verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Konya Barosu, diğer tüm barolardan gelen birçok meslektaşımız ve hayvansever vatandaşlarla katılım sağladık. Her iki sanığa da alt sınırı 6 ay, üst sınırı 4 yıl olan 'sahipli ve evcil hayvanı öldürme suçundan sözde alt sınırdan uzaklaşılarak neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen hapis cezasının da hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mevcut infaz yasamıza göre tabiri caizse yaptıkları sanıkların yanına kar kaldı. Verilen cezalar hem caydırıcılık hem de kamu vicdanını rahatlatma adına yetersizdir. Yargılama eksik yapılmıştır. Üst mahkemelerde ve gerekli mercilerde hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."

Karara tepki için bazı avukatlar adına basın açıklaması yapan avukat İpek Yılmaz da sanıklar hakkında bir cezasızlığın söz konusu olduğunu iddia etti.

Yılmaz, davaya katılma talebinde bulunan baroların ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerinin reddedildiğine değinerek, "Şu an yöneticiler, yetkililer, yargı ve biz avukatlar da bu olayın bir kereye mahsus olmadığını biliyor ve yargılama sonucu verilen bu kararı caydırıcı kabul etmiyoruz. Her türlü kanun yoluna başvuracağız." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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