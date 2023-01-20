Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

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KONYA (AA) - Afyonkarahisar, Konya, Aksaray ve Karaman'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Konya'da 496 bin 108 öğrenci, karnelerini aldı.

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Protokol üyeleri öğrencilere başarılar dileyerek karnelerini ve hediyelerini verdi.

- Aksaray

Aksaray'da ise 91 bin 745 öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Vali Hamza Aydoğdu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda, Belediye Başkanı Evren Dinçer de Kılıçaslan İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Dinçer, gazetecilere, öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere karnelerini dağıttıklarını anlatan Dinçer, "Aksaray Belediyesi olarak önceki yıllarda yarı yıl tatilinde öğrencilerimize sinema bileti dağıtmıştık. Bu yıl yine aynı şekilde TRT yapımı olan, Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filminin biletlerini öğrencilerimize hediye ettik. Öğrencilerimize, tatili güzel şekilde değerlendirmelerini ve eksiklerini tamamlanmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

- Karaman

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Sarıveliler ilçesi Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Akkoyun, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğrencilere tatilde ekran karşısında çok fazla vakit geçirmemelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Akkoyun, yarıyıl tatilinin öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlıklı, mutlu şekilde geçmesini temenni etti.

Akkoyun, öğrencileri tebrik ederek, karnelerini dağıttı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, merkeze bağlı Sülün beldesindeki Balı-Mubahat Açıkgözoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda karne ve kitap dağıtım törenine katıldı.

Kentteki çocuklara karnelerinin yanında hikaye kitapları da verdiklerini anlatan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 bin öğretmenimiz ve 140 bin öğrencimiz var. Hepsine iyi tatiller diliyoruz. Bu yarıyıl tatilinde güzel bir dinlenme sürecine girsinler. Çocuklarımız, daha çok ekranlarda değil, okumayla haşır neşir olmalı. Dağıttığımız kitaplarda Afyonkarahisar'ımızı anlatıyor. Aileleriyle okuma yapsınlar istiyoruz."

Yiğitbaşı ile İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, öğrencileri tebrik ederek, karnelerini verdi.





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