Konya'da aynı gece iki hırsızlığa karışan şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da aynı gece inşaat malzemesi ve motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde kilitli duran motosikletin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Kimliği tespit edilen şüpheli Şahabettin Ö'nün (19) evinde yapılan aramada, balkonuna kilitlediği çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Zanlının, aynı gece Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi'nde bir otomobilin içindeki inşaat malzemelerini çaldığı belirlendi.

Araçtan elektrik kablosu, takım çantası, testere, pense gibi malzemeleri çalan şüphelinin, 24 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



























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