Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanan 2 kişiye 30 bin lira ceza

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde milli park sahasında yasa dışı avlanan 2 kişiye, 30 bin lira para ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerinin birlikte yürüttüğü av koruma faaliyetlerine yönelik kontrollerde milli park sahası sınırlarında yasa dışı avlandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye 30 bin lira ceza kesildi, ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.



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