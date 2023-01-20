Kadınhanı'nda 3 bin kişi yağmur duasında bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi stadyumda yağmur duasına katıldı.

Kadınhanı Belediyesi organizasyonuyla 15 Temmuz Stadyumu'nda cuma namazı sonrası, yağmur duası yapıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yağmur duası sonrası vatandaşlara, yemek ikramında bulunuldu.



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