Konya Büyükşehir Belediyesinde 200 bin çocuğa şivlilik hediyesi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu, Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu ve Karatay Cengiz Topel İlkokulu'nda öğrencilerin hem karne sevincine ortak oldu hem de şivlilik hediyelerini dağıttı.

Belediyen yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile öğrencilerin karne heyecanına ortak olduğu belirtildi.

Altay'ın daha sonra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Mehmet Hasan Sert İlkokulu'nda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Cengiz Topel İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, tüm öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok güzel bir tevafuk oldu. Şivlilikle ara tatil bir araya denk geldi. Konya'nın önemli bir geleneğini yaşatmak üzere şehir genelindeki tüm anasınıfı, 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencilerimize karneleriyle yaklaşık 200 bin şivlilik hediyemizi Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla ulaştırmış olduk. Böylece üç ayların da başlangıcını tüm Konya olarak hatırlamış olduk. Çocuklarımız gayret gösterdiler, çok güzel şekilde ilk dönemi tamamladılar. İnşallah ara tatilde de ikinci döneme hazır şekilde derslerinin başında olacaklar. Tüm milli eğitim camiamıza, Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlerimize, kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Velilerimize ve çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise Konya'da yaklaşık 500 bin öğrenciye karne verdiklerini, Büyükşehir Belediyesinin şivlilik hediyesiyle çocukların çok mutlu olduğunu, Altay ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.