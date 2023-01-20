Yalıhüyük'te öğrenciler karne sevinci yaşadı

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KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı ile Belediye Başkanı Hasan Koçer, karne dağıtım törenine katıldı.

Yazıcı ile Koçer, ilçedeki okullarda düzenlenen törenlerde, öğrencilerine karnelerinin yanı sıra kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Başarılı öğrencilere belgelerini dağıtan Yazıcı ile Koçer, yarıyıl tatilinde öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Yazıcı ile Koçer, ayrıca okullarda turnuvalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti.

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