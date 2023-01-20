Kadınhanı'nda canlı hayvan pazarı kapatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KONYA (AA) - Kadınhanı ilçesinde hayvan pazarının, şap ve çiçek hastalıkları nedeniyle geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyük ve küçükbaş hayvan pazarı ilçede görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır."ifadesi kullanıldı.









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