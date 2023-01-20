Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda yer alan nilüfer bahçesi, kurulan kooperatifle tanıtımı yapılacak.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde önceki yıllarda keşfedilen nilüfer bahçesinin bilinirliği her geçen gün artıyor.

Kıyıda sazlıklar arasında yer alan nilüfer bahçesi bölgede yaşayan balıkçılar ile mahalle sakinleri için de son dönemde gelir kapısı haline geldi.

Nilüfer bahçesine düzenlenen tur sayısı gezinti teknesi sahiplerinin artmasıyla daha da yoğunlaştı.

Gezinti teknesi sahipleri kurdukları bir kooperatifin çatısı altında bir araya geldi.

- Beyşehir'de çiftçi eğitim toplantısı

Beyşehir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan çiftçiler bir araya geldi.

Toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personel tarafından çiftçilere bitki koruma, tarımsal desteklemeler ve kurumun yürüttüğü proje ve faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, toplantıya katılım sağlayan çiftçilere teşekkür edildi.

- Beyşehir'de satış yerleri denetlendi

Beyşehir ilçesinde perakende balık satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünlerinin neslini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde perakende olarak balık satışı yapan iş yerleri yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde satışa sunulan balıkların boy limitlerine uygun olarak avlanıp avlanmadığının da kontrol edildi.



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