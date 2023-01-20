Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik'ten, TEKNOFEST'e katılacak takımlara ziyaret

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve beraberindeki heyet, TEKNOFEST'e katılacak takımların çalışmalarını inceledi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl finallerinin İzmir, İstanbul ve Ankara'da yapılması planlanan TEKNOFEST için yarışların farklı şehirlerde yapılmaya devam edeceği belirtildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, öğrencilerin yarışma öncesinde yoğun çalışma temposu içinde olduklarını ifade etti.
Çelik, danışmanlardan yarışmalar ve yarışmalara katılacak projeler hakkında bilgi alarak öğrencilerin taleplerini dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Öncelikle Konya Teknik Üniversitesi olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her zaman öğrencilerimize destek olacağız. Azimle çalışıp ortaya koydukları projelerine kıymet veriyoruz. Dolayısıyla her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini isterim. Bu vesileyle öğrencilerimize ve danışmanlarına emekleri için teşekkür ediyorum. TEKNOFEST yarışlarında kendilerine başarılar diliyorum ve güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum."