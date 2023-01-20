Konya'daki bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesindeki bir evden, belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Pirebi Mahallesi Aras Sokak'taki müstakil evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.



Ekipler, tek başına yaşadığı öğrenilen A.Ç'nin oturduğu evin tüm odalarında çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı.



Çöplerin çıkarılmasının ardından ev dezenfekte edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.