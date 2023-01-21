Seydişehir'de aracında sahte içki ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonda sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alkol kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Yol uygulaması yapan ekipler, bir kamyonda yaptığı aramada 125 şişe sahte içki ele geçirdi.

Araç sürücüsü Ö.K. gözaltına alındı.

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