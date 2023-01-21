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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

AYOS Konyaspor Basketbol: Sinan Sağlam 4, Sulaimon 12, Perez 14, Murat Göktaş, Nikolov, Mert Gizir, Erkin Şenel, Coleman 2, Ramazan Tekin, Morgan 13, Eddie 15

Beşiktaş Emlakjet: Whitehead 9, Usher 19, Cartwright 15, Ömer Can İlyasoğlu 5, Okben Ulubay 2, Akif Egemen Güven 2, Burak Can Yıldızlı 12, Samet Yiğitoğlu , Sokolowski 5, Mccormack 8

1. Periyot: 8-18

Devre: 22-31

3. Periyot: 43-57


KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, AYOS Konyaspor Basketbol’u deplasmanda 77-60 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, ev sahibi takımın sayı bulmakta zorlandığı periyotta 18-0'lık seri yakaladı. Periyodun bitimine 3 dakika kala faulden doğan serbest atışla ilk sayısını alan AYOS Konyaspor Basketbol ise geriye kalan sürede Eddie ve Morgan ile etkili olmaya çalıştı. Konuk ekip, ilk çeyreği 18-8 önde geçti.

İkinci periyodun başında sert savunma yapan ev sahibi ekip, bulduğu üçlüklerle farkı kapatmaya çalıştı. Faullerden doğan serbest atışlar ve pota altından bulduğu basketlerle skor üreten Beşiktaş Emlakjet, soyunma odasına 31-22 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da ev sahibi ekibin öne geçmesine izin vermeyen siyah beyazlılar, farkı bir ara 13 sayıya (39-52) kadar çıkardı. Beşiktaş Emlakjet, ev sahibi ekibin sayı üretmekte zorlandığı periyodu 57-43 önde bitirdi.

Son çeyrekte aldığı ribauntları iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, farkı bir ara 15 sayıya (48-63) çıkardı. AYOS Konyaspor Basketbol ise bulduğu üçlüklerle farkın daha da açılmasını engellemeye çalışırken, konuk ekip mücadeleyi 77-60 kazandı.

Beşiktaş Emlakjet ligde 4. galibiyetine ulaşırken, AYOS Konyaspor Basketbol ise 10. kez mağlup oldu.

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