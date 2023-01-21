Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Mevlana Yılı" açıklaması:

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023'ün "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin, üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, büyük İslam alimi ve filozofu Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Konya'dan tüm dünyaya, insanlığa yayılan sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının, sınırları ve çağları aştığını belirtti.

Belediye olarak Mevlana felsefesini tüm insanlığa en güzel ve en doğru şekilde anlatmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle, vuslatın 750'nci yıl dönümü 2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanması kararı alındı. Bu kapsamda yıl boyunca Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çağa yön verecek 2023, ülkemiz ve Konya'mız açısından çok önemli bir yıl olacak."



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