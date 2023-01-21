2023'ün "Mevlana Yılı" ilan edilmesi Konya'da heyecan yarattı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2023 yılının "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin yayımlanan genelge, Hazreti Mevlana'nın sandukasının bulunduğu Konya'da sevinçle karşılandı.

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı ve Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AA muhabirine 17 Aralık 2022'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı yaptıklarını, hazırladıkları projeleri sözlü olarak paylaştıklarını söyledi.

Bu yıl Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yapılacağını anımsatan Bayru, "Toplantıda birçok proje hazırladığımızı, bu yılı dolu dolu geçirmemiz gerektiğini anlattık. Projelerimizi yazılı olarak ocak ayında ziyaret ederek vereceğimizi bildirdik." dedi.

- "Ruhlarımız aç, ruhlarımızı maneviyatla doyurabilmek için çok çalışmamız lazım"

Çelebi, 17 Ocak'ta Bakan Ersoy ile tekrar bir araya geldiklerini belirterek "Toplantıda takvim ve etkinlik önerilerimizi sunduk, gerçekten dolu dolu bir toplantıydı. Birçok kuruluş da davet edilmişti. Önerimiz etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde olmasıydı. Çok memnunuz ki Cumhurbaşkanımız da bir genelgeyle bunu kabul etmiş ve Resmi Gazete'de de yayımlanmış." diye konuştu.

Bu süreçte herkese büyük sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Bayru şöyle konuştu:

"Yalnız bize, Konya'ya değil, tüm Türkiye'ye, Hazreti Mevlana'yı seven, ondan kendi hayatına ders almış herkese bu sene görev düşüyor. Vakfımızın kapısı herkese açık, hep beraber neler yapabiliriz? Birlikte düşünelim, önerileri varsa çok memnun oluruz. Önerilerini bize göndersinler, birlikte de çalışabiliriz. İnşallah hayırlı bir yıl olsun. Dünyanın böyle güzelliklere ihtiyacı var, Hazreti Mevlana'nın sözlerine ihtiyacı var. Mevlana o sözleri hep Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden alarak bizlere anlatmış. Ruhlarımız aç, ruhlarımızı maneviyatla doyurabilmek için çok çalışmamız lazım."

- Mevlana'nın farklı yönlerinin ortaya çıkarılacağı kitap hazırlığı yapılıyor

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Olcay Kocatürk, 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin farklı görüş açılarıyla değerlendirebileceği bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.

Hazreti Mevlana'nın daha çok tanınması noktasında farklı şeyler yapılabileceğine değinen Kocatürk, "Her sene Konya için yılın en anlamlı dönemini oluşturan etkinlikler, Hazreti Mevlana'nın 750. yıl dönümünde daha özel ve belki gözden kaçan şeylerin vurgulanmasına vesile olur." dedi.

Kocatürk, Hazreti Mevlana'nın nasıl biri olduğunu anlamak için kısıtlayıcı, daraltıcı ve bağlayıcı cevaplardan uzak bir arayışa koyulabilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Şebiarus etkinlikleri kapsamında birçok programın yapıldığına değinen Kocatürk, "Törenler kapsamında yapılan etkinliklerin yanı sıra, çok farklı branşlardan ve çok farklı meşreplerden yazarların katılacağı, Mevlana'nın farklı yönlerinin ortaya çıkarılacağı kapsamlı bir kitap ortaya koymayı planlıyoruz. Çünkü yazıyla kaydedilenler daha kalıcı oluyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.