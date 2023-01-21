Eskrimde Yıldızlar ve Gençler Epe Federasyon Kupası, Konya'da başladı

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KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 10, 12, 14, 17 Yaş Altı Yıldızlar ve Gençler Epe Federasyon Kupası, Konya'da başladı.



Konya Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 20 ilden 780 sporcu katılıyor.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Yücel Ekici, AA muhabirine, kupada ilk gün yıldızlar, ikinci gün gençler, son iki günde de alt yaş gruplarının mücadele edeceğini söyledi.



Ekici, 4 gün sürecek organizasyonun heyecanlı karşılaşmalara sahne olacağını belirterek, "Konya'da gerçekleştirilecek müsabakalar için çok heyecanlıyız. Turnuvanın Konya'da düzenlenmesinde emeği olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Eskrim Federasyonu Başkanlığına, bize ev sahipliği yapan Selçuk Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuva, 24 Ocak Salı günü sona erecek.

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