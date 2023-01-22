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Konya'da tarlalardan damlama sulama hortumlarını çaldığı belirlenen 4 zanlı tutuklandı

AA

Konya'da tarlalardan damlama sulama hortumlarını çaldığı belirlenen 4 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarlalardan damlama sulama hortumu çaldığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede bazı tarlalardan damlama sulama hortumları çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin fiziki takibinin ardından kimlikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Karapınar ilçesi ile Aksaray ve Karaman'da da damlama sulama hortumları çaldığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y, T.K, Y.K, M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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