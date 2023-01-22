Konya'da doğaya bırakılan kimyasal atıkların bertarafı için işlem başlatıldı

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KONYA (AA) - Konya'da doğaya sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri içeren 74 tank kimyasal atık bırakıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana, birer tonluk plastik 74 tank içinde çeşitli kimyasal atık bırakıldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ölçümlerde atıkların sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri olduğu belirlendi.

Kimyasalların bertarafı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Polisin de bölgede güvenlik tedbiri aldığı bildirildi.

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