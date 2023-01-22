Eskrimde Yıldızlar ve Gençler Epe Federasyon Kupası müsabakaları, Konya'da sürüyor

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KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 10, 12, 14, 17 Yaş Altı Yıldızlar ve Gençler Epe Federasyon Kupası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.



Konya Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 20 ilden 780 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ikinci gününde gençler kategorisinde kupalar, sahiplerini buldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, kupalarını Merkez Hakem Kurulu Üyesi milli hakem Mert Uzunay ve müsabaka gözlemcisi milli hakem Yücel Ekici'nin elinden aldı.

Organizasyon yarın, 10 ve 14 yaş altı kadın ile 12 yaş altı erkekler kategorilerinde yapılacak karşılaşmalarla devam edecek.



Turnuva, 24 Ocak Salı günü sona erecek.

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