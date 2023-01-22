Konyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Seçim tarihi ile ilgili tartışmalar

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

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