Konya'da sahipsiz köpeklerin kovaladığı mopetin devrilmesiyle anne ve kızı yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovalaması nedeniyle devrilen üç tekerlekli elektrikli mopetteki (motorlu bisiklet) anne ve kızı yaralandı.

Esra Akın (18) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli moped Karapınar Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu direksiyon hakimiyetinin yitirilmesiyle devrildi.

Sürücü Akın ile arka koltukta oturan annesi Cemile Akın (48) yaralandı.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cemile Akın ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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