Konya'da inşaat malzemesi çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Yahşihalife Sokak'ta bir inşaat ustasının aracının camı kırılarak bagaj bölümünde bulunan inşaat malzemelerinin çalındığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin çalıntı malzemeleri yüklediği otomobilin plakası tespit edildi.

Ekipler, aracın sahibi Feyzullah A. (28) ile Yüksel K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yüksel K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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