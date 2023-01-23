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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İslam'ın nurunu kimse söndüremez. Kur-an'ı yaksalar da Peygamber Efendimize hakaret içeren sözler, cümleler, karikatürler paylaşsalar da İslam'ın nurunu kimse söndüremez. İslam'ın koruyucusu en başta Allah'ın kendisidir ve bu noktada da kendi yaptıkları hataların bedellerini maalesef ödemek durumunda kalacaklar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da konuştu:

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İslam'ın nurunu kimse söndüremez. Kur-an'ı yaksalar da Peygamber Efendimize hakaret içeren sözler, cümleler, karikatürler paylaşsalar da İslam'ın nurunu kimse söndüremez. İslam'ın koruyucusu en başta Allah'ın kendisidir ve bu noktada da kendi yaptıkları hataların bedellerini maalesef ödemek durumunda kalacaklar." dedi.

Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leyla Şahin Usta, 2023'ün önemli bir yıl olduğunu vurgulayarak, "Özellikle tarihin yazılacağı, dünyanın gözünün Türkiye'de olacağı, Recep Tayip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin üzerinde olacağı bir yıla başladık." ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarının da başladığını dile getiren Usta, TBMM'de de birkaç kanun ve anayasa değişikliğinin görüşüldüğünü, bu çalışmaların tamamlanmasıyla seçim hareketliliğinin hızlanacağını söyledi.

- "İslam'ın koruyucusu en başta Allah kendisidir"

Usta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza yapılan saldırı, bununla birlikte Müslümanlara yapılan saldırılar, özellikle üç ayların başladığı dönemde yapılması maalesef hepimizi üzmekte, incitmekte ve kırmakta. Biz Müslümanlar olarak bütün dünyada barışın ve huzurun tesisi için uğraşırken hele hele Türkiye'de, coğrafyamızda, bölgemizde, özellikle barış hakim olması için uğraşırken, coğrafyamız dışında, yakınımızdaki Rusya-Ukrayna savaşı için arabuluculuk yaparken, bu ülkelerin savaşlarının ve krizlerinin sonucunda dünyanın etkilenmemesi için tahıl koridorunu açarken, enerji sıkıntısını çözmek için Türkiye'de yeni bir enerji üssü kurulması için çalışırken Batı ülkelerinin bu kadar açık ve net Türkiye üzerinden, İslam üzerinden bizlere saldırmalarını da esefle kınıyoruz. Bunun kendilerine faydasının olmayacağını elbette biliyorlar. İslam'ın nurunu kimse söndüremez. Kur-an'ı yaksalar da Peygamber Efendimize hakaret içeren sözler, cümleler, karikatürler paylaşsalar da İslam'ın nurunu kimse söndüremez. İslam'ın koruyucusu en başta Allah'ın kendisidir ve bu noktada da kendi yaptıkları hataların bedellerini maalesef ödemek durumunda kalacaklar."

Yurt dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saldırılarla Türkiye aleyhine kampanya başlatıldığına dikkati çeken Usta, bunların temel noktasının 2023 seçimleri olduğunu kaydetti.

Türkiye'de yatırımların devam ettiğini anlatan Usta, AK Parti'nin 2023 seçimlerinden de ilk sırada çıkacağına inandıklarını söyledi.

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılının "Mevlana Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin yayımlanan genelgeyle ilgili şöyle konuştu:

"Bu hem Konya'mız için hem ülkemiz için çok kıymetli bir anlam taşımakta. Yıl boyunca sürdürülecek olan pek çok etkinlikle hem Konya'mızın tanıtımı açısından hem de turizmin daha da gelişmesi açısından önemli bir adım atılmış durumda. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah 2023, Mevlana yılı olarak dünyaya daha fazla barışın, huzurun, sevginin ve merhametin getirildiği bir yıl olsun diye var gücümüzle çalışacağız."

Kuraklığın önem verdikleri konuların başında geldiğini belirten Usta, sulama projeleri, barajlar ve göletlerle ile ilgili çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri Halil Etyemez, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.

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