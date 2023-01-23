Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi

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KONYA (AA) - Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2'si kadın 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Murat D, pişman olduğunu ileri sürerek, "Olay müştekinin kıskançlığı yüzünden bu noktalara gelmiştir, babam kanser hastalığının son evresindedir, bakmakla yükümlü olduğum 3 çocuğum vardır. Bu aşamada tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Diğer sanıklar Sara D. ve Sanık Tuğba D. de önceki beyanlarını tekrarlayarak, pişmanım olduklarını öne sürdü.

Mağdur Demet A'nın avukatları ise önceki beyanlarını yineledi.

İddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Demet A. adlı genç kadın 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

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