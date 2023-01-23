Beyşehir Gölü kıyılarına kuş akını

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KONYA (AA) - Beyşehir Gölü kıyılarına akın eden çok sayıda kuş sürüsü görüntülendi.



Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere, Beyşehir Gölü'nün farklı türdeki çok sayıda kuşlara ev sahipliği yaptığını söyledi.



Tan, Beyşehir Gölü'ndeki kuş popülasyonunda artış gözlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Beyşehir Gölü kıyıları kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kuş cıvıltı sesleri daha da yükselmeye başladı. Çok sayıda kuş türünün kıyı kesimlere akın ettiğini gözlüyoruz. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ise Beyşehir Gölü'nde son yıllarda popülasyonunda artış görülen, martılar. Kıyıdaki sığ yüzey sularının üzerinde toplu olarak görülen martılara Beyşehirliler ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ayrı bir ilgisi oluyor. Vatandaşlarımız yanlarında getirdiği ekmek parçalarını martılara atarken kıyılarda cıvıltı sesleri daha da yükseliyor. Martılar atılan ekmek parçalarını kapabilmek için birbiriyle adeta yarışıyor. Kuş sürülerinin havada ekmek kapma yarışı ilgi çekici anlar yaşanmasına neden olurken, ziyaretçiler bu anların fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor."

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