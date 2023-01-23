Kulu'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil Girgin yönetimindeki 55 EY 620 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Konya karayolu Kulu makasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Girgin ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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