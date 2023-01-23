Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Bytyqi, Diouf
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Marlon, Emre Kılınç, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Zahid, Chatzigiovanis, Sowe
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
15. dakikada Konyaspor'un ceza yayı önünden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Endri Çekiçi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
19. dakikada Paz'ın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
37. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.