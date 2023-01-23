Futbol: Spor Toto Süper Lig

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 79 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 87 Mehmet Ali Büyüksayar), Paz (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 59 Ikpeazu), Bytyqi (Dk. 59 Muric), Diouf

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Marlon, Emre Kılınç (Dk. 86 Yasin Güreler), Tolga Ciğerci, Pedrinho (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Zahid (Dk. 90 Ariyibi), Chatzigiovanis (Dk. 71 Beridze), Sowe



Gol: Dk. 51 Zahid (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 72 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Atakan Çankaya Dk. 89 Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)







KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

51. dakikada konuk ekip öne geçti. Marlon'un sol kanattan ortasında Sowe'nin altıpas üstüne indirdiği topa bekletmeden vuran Zahid, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



84. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Ikpeazu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.