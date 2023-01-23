Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 79 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 87 Mehmet Ali Büyüksayar), Paz (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 59 Ikpeazu), Bytyqi (Dk. 59 Muric), Diouf
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Marlon, Emre Kılınç (Dk. 86 Yasin Güreler), Tolga Ciğerci, Pedrinho (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Zahid (Dk. 90 Ariyibi), Chatzigiovanis (Dk. 71 Beridze), Sowe
Gol: Dk. 51 Zahid (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 72 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+2 Atakan Çankaya Dk. 89 Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
51. dakikada konuk ekip öne geçti. Marlon'un sol kanattan ortasında Sowe'nin altıpas üstüne indirdiği topa bekletmeden vuran Zahid, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
84. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Ikpeazu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.