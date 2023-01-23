Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan, deplasmandan iyi bir sonuçla döndüklerini söyledi.

Erdoğan, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Hafta içi oynadıkları Beşiktaş maçından sonra buradaki müsabakaya hazırlanacak fazla vakitleri olmadığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oyuncuları dinlendirerek bu maça hazırlamaya çalıştık. Video analizle rakibi analiz etmeye çalıştık. Konyaspor'da hoca değişikliği oldu. Yeni hocanın oyun anlayışını analiz ettik ve beklediğimiz bir oyunla karşılaştık. Bugün rakibe çok alan ve fırsat vermemeyi planlıyorduk. Bunun için oyuncularım gayret gösterdi. Rakibe çok net pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Akan oyunda istediğimiz savunmayı yaptık. Oyuncularıma verdikleri ciddi mücadele ve saha içi dayanışmadan ötürü çok teşekkür ediyorum. Buradan iyi bir sonuçla dönüyoruz. Yarından itibaren hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacağız. Oradan da güzel bir sonuç almak istiyoruz."

Erdoğan, deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.



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