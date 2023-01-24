Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan Pekyatırmacı, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.
Pekyatırmacı'nın, spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu.
Haber kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Pekyatırmacı, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını tercih etti.
Pekyatırmacı, oylamanın ardından AA muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.