Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KONYA (AA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.



Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan Pekyatırmacı, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Pekyatırmacı'nın, spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal​​​​​​'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu.

Haber kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Pekyatırmacı, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını tercih etti.

Pekyatırmacı, oylamanın ardından AA muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.



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