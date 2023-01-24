Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan Pekyatırmacı, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Pekyatırmacı'nın, spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal​​​​​​'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu.

Haber kategorisinde, Sergen Sezgin'in çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Pekyatırmacı, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını tercih etti.

Pekyatırmacı, oylamanın ardından AA muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arabam.com Konyaspor Başkanı Özgökçen'den "İlhan Palut" açıklaması:
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor Başkanı Özgökçen'den "İlhan ...
(Görüntülü) Fatih Özgökçen Taraftarın istifa istemesi gayet doğal
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fatih Özgökçen Taraftarın istifa ...
Fatih Özgökçen: Taraftarın istifa istemesi gayet doğal
YEREL HABERLER Fatih Özgökçen: Taraftarın istifa istemesi gayet ...
(Görüntülü) Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının ...
Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Konyaspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-1
YEREL HABERLER Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-1
Konyaspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kulu'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kulu'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Rezidanstaki işkence olayında 3 sanığa tahliye
YEREL HABERLER Rezidanstaki işkence olayında 3 sanığa tahliye
Beyşehir Gölü kıyılarına kuş akını
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü kıyılarına kuş akını
Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık tahliye edildi
YEREL HABERLER Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanık ...
Konya'da boş araziye 65 varil kimyasal madde bırakıldı: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da boş araziye 65 varil kimyasal madde ...
Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden ...
Konya'da doğaya bırakılan kimyasal atıklarla ilgili 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da doğaya bırakılan kimyasal atıklarla ilgili 4 ...
Derebucak'ta kışlara sıcak yuva
YEREL HABERLER Derebucak'ta kışlara sıcak yuva
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya'da ...
Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini ...
Konya'da inşaat malzemesi çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da inşaat malzemesi çalan 2 şüpheliden 1'i ...
Konya'da sahipsiz köpeklerin kovaladığı mopetin devrilmesiyle anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da sahipsiz köpeklerin kovaladığı mopetin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.