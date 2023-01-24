Konya'da doğaya kimyasal atık bırakılmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyede

KONYA (AA) - Konya'da doğaya kimyasal atık bıraktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana, birer tonluk 65 tank içinde kimyasal atık bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden forklift operatörü Mustafa Ö. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi Hamza Ö. ile kamyon şoförleri İbrahim M. ve Cemil A. adliyeye sevk edildi.
Konya'da, 22 Ocak'ta sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri içeren kimyasal atıkların doğaya bırakılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.