Beyşehir'de çiftçilere yönelik eğitim seminerleri sürüyor

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen toplantılarda dış mahallelerde zirai faaliyet gösteren çiftçilerle buluşuluyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile kurumda görevli teknik personel tarafından Sadıkhacı ve Karabayat mahallelerinde çiftçilere bitki hastalıkları ve zararlılar, tarımsal desteklemeler ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi.
İlçede hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişi ve değerlendirmelerin de yapıldığı toplantılarda üreticiler tarafından yöneltilen sorular da cevaplandırıldı.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, toplantılara katılan tüm çiftçilere teşekkür ederken çiftçi eğitim toplantılarının devam edeceğini sözlerine ekledi.