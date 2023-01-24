Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. ve N.A'nın ilçede yaşadığını tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla F.Y. ve N.A'yı yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilen 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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