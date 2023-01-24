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Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA

Konya'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. ve N.A'nın ilçede yaşadığını tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla F.Y. ve N.A'yı yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilen 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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