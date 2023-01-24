Konya Bilim Merkezi'nde "Dijital Keşfediş" sergisi açıldı

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KONYA (AA) - Konya Bilim Merkezi'nde "Dijital Keşfediş: Dijital Çağ, Dijital Dünya, Değişim ve Geleceğe Hazırlanmak" temalı dijital sanat sergisi izlenime sunuldu.



Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ve Konya Bilim Merkezi işbirliğiyle açılan sergide, sanat eserlerinin yanı sıra teknoloji atölyeleri, 3D ve sanal gerçeklik (VR) deneyim alanları yer alıyor.

Panel ve söyleşilerin de yer alacağı etkinlikte, üç boyutlu sanal akvaryum salonunda "Akdeniz'de Yolculuk" isimli filmin gösterimi yapılıyor.

Ayrıca ziyaretçiler, sanatçı Devrim Sezer'in "Sanal Devrim VR Deneyimi" sergisiyle, İstanbul'u VR gözlükleriyle gezme şansı elde ediyor.

Eseri sergilenen sanatçılardan Talat Alkan, bu medya türünün anlatım gücünün çok yüksek olduğunu söyledi.

Alkan, 3D ve sanal gerçeklikle bir araya gelen bu deneyimin insanda çok güçlü bir iz bıraktığını belirterek, "Bu medyanın anlatım gücü, doğru hikaye ve doğru estetikle bir araya gelirse son derece etkili olur. Türkiye'de çok ciddi bir genç potansiyeli var. Onların zihinsel ve duygusal kapasiteleri, bu ülkenin barındırdığı hikaye kapasitesi, dünyada temsil edilmeye değer. Onlara küçücük bir fikir ve ilham verebilmek için buradayız." diye konuştu.

Her yaştan teknoloji meraklısına açık olan sergi, 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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