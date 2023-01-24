Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın tahliye kararına itiraz

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KONYA (AA) - Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2'si kadın 3 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi.

Sanıklar hakkında verilen tahliye kararına müşteki Demet A'nın avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu sanıklar hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

Dosya kapsamında sanıklar tarafından işlenen suçun sabit olduğunu vurgulayan müşteki avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi ve hazırlanan iddianame kapsamında cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Demet A. 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "birden fazla kişi tarafından silahlı yağma", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada iddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmiş, mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti.

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