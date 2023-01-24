Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kadından biri tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da 1 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kadından biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kadının üzerini aradı.

Polis, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Tuğçe G. ve Akgül G'nin evinde yaptığı aramada, yastık içine gizlenmiş 1 kilogram eroin ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Akgül G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Tuğçe G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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