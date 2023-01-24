Akşehir'de meyve kurutma tesisi kuruldu

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KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile kadınların görev yapacağı bir meyve kurutma tesisi kuruldu.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Meyve Kurutma Tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi.



Akkaya, Akşehir'de Kadın Girişimciler Kooperatifi kurulacağını belirterek, "İlk etapta 7 kadınımızla bu işe başladık. Kooperatifin devreye girmesiyle bu sayı daha da artacak. Şu anda tesisimizde günlük olarak 100 kilogram elma işleniyor. Bu 100 kilogram elmadan da 15 kilogram kuru meyve alınmış oluyor. Bu meyve cipslerinin pazarlanması noktasında da Akşehir'imizdeki marketlere, şehrimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimize ve belediyemiz aracılığıyla gittiğimiz yerlere hediye götürme babında bunları değerlendirmiş ve pazarlamış olacağız." dedi.



Tesisin yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Akkaya, "Tesisimizin Akşehirli kadınlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bize bu konuda destek veren Mevlana Kalkınma Ajansı'na da teşekkür ediyorum. Tesisin bulunduğu binamız Akşehir Belediyesi'ne ait bir binaydı ve burada restorasyon yaptık. Bu tesisimize meyve kurutma ile ilgili tüm makineleri aldık. Elektrikli ama doğal gaza uyumlu birkaç boy fırınımız var. İnşallah gerektirdiği takdirde kapasiteyi de artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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