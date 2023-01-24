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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, basın mensuplarıyla kentteki yatırımları inceledi

AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, basın mensuplarıyla kentteki yatırımları inceledi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla Abdülhamid Han Caddesi, Akyokuş Kasrı, Konya Ağaç A.Ş. Fidanlığı ve Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Altay, ilk olarak Beyhekim Caddesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ni bağlayan Abdülhamid Han Caddesi'nde yaptığı incelemede caddenin, şehir trafiğinde önemli bir nokta olduğunu, 14,5 kilometrelik mesafenin yaklaşık 10 dakikada kat edilebileceğini söyledi.

Caddenin bu uzunlukta tek seferde yapılan son dönemdeki en büyük caddelerden biri olduğunu belirten Altay, "İstanbul Çevre Yolu'nu rahatlatmak adına açtığımız cadde çok yoğun kullanılan bir cadde haline dönüştü. Burada sinyalizasyon çalışmalarıyla ilgili işlemlerimize devam ediyoruz." dedi.

Altay, özellikle sabah saatlerinde Meram'dan Selçuklu'ya giden akşam saatlerinde de dönüş yolculuğuna geçenler için yeni bir ulaşım aksı oluştuğunu vurgulayarak, "Hem çevre yolundaki yoğunluğun azaltılması hem bu bölgedeki inşaat faaliyetlerinin hızlanmasıyla ilgili bir kazanım elde edilmiş oldu. Bir taraftan da buradaki Keçili Kanalı'nın ıslahıyla ilgili önemli çalışmalar yürütüldü. Burası yaklaşık 300 milyon liraya mal oldu." diye konuştu.

Akyokuş Kasrı'nda da değerlendirmeler yapan Altay, şöyle konuştu:

"Akyokuş Kasrında toplam 12 bin metrekare kapalı alanla Konya mutfağının nadide ürünlerinin servis edildiği bir restoran hizmeti sunacağız. Burası Konya'nın en hakim alanı. Mimarisiyle de adeta bir kasrı andıran bu proje tamamlandığında kentin siluetine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah nisan sonunda burayı tamamlayarak özellikle bahar aylarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Böylece Akyokuş tekrar Konyalıların sıklıkla geldiği bir mekan haline dönüşecek."

Beyşehir Çevre yolu üzerinde 14 bin metrekarelik alanda hizmet veren peyzaj bitkisi, mevsimlik çiçek ve sertifikal meyve fidanı, kent mobilyaları ve bahçe malzemelerinin yer aldığı Konya Ağaç A.Ş. Satış Merkezinde de incelemelerde bulunan Altay, "Peyzaj konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi bir bilgi birikimi var. Yüzde 100 belediyemize ait Ağaç A.Ş'de vatandaşlarımızın kendi bahçelerini düzenlemeleriyle ilgili onlara uygun standartlarda, makul fiyata ürünler satıyoruz. Vatandaşlarımız her türlü eksiklerini buradan giderebilecek." ifadesini kullandı.

Altay, son olarak eski stadyum alanında şehre kazandırılan Millet Bahçesi'nde yaptığı incelemelerde şunları kaydetti:

"İçinde Millet Kütüphanesi'nin bulunduğu, restoran ve kafeteryanın, yürüyüş yollarının, spor alanlarının bulunduğu, şehrin kalbinde 108 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazanmış olduk. Aslında burası, belki milyarlarca lira edecek değere sahip bir arazi ama vatandaşımızın kullanımına açılarak, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için yeni bir cazibe alanına dönüştü. Aynı anda Konya Ulu Cami'nin inşaatı da hızla devam ediyor. İnşallah şubat sonu betonarmeyi tamamlamayı ve kubbenin betonunu da dökmeyi planlıyoruz. Bildiğiniz gibi burası Cumhurbaşkanımızın toplu açılış töreninde açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Konya Millet Bahçemiz, şehrimize hayırlı olsun."

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