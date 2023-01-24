İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Konya'da protesto edildi

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KONYA (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Konya'da tepki gösterildi.



Akşam namazı sonrası Şerafettin Cami önünde toplanan kalabalık, "Avrupa değil, İslam birliği", "Allah'ın zikri üstündür", "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı dövizlerle bir süre tekbir getirdi, slogan attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, İslam'ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini vurguladı.

İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını dile getiren Kılıç, "Kur'an, insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an, düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir." dedi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği ve buna izin verenleri kınadıklarını dile getiren Kılıç, şunları söyledi:



"Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz, 'Allah'ın nurunu söndüremezler.' Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Anadolu Gençlik Derneği-Milli Gençlik Vakfı olarak, tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz."





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