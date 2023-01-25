Konya'da trafikte yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki araç sürücüsü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı.
Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde otomobil sürücüleri İ.K. ile A.U. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.K, tartıştığı sürücü A.U. ile yanındaki B.A. ve M.O'yu bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan İ.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.