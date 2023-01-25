Konyalı çocuklar Regaip Kandili'ni "şivlilik" bayramıyla kutluyor

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzyıllardır "şivlilik" geleneğiyle kutlanıyor.

Üç ayların başlaması ve Regaip Kandili'ni kutlamak amacıyla çocuklar her yıl kandil sabahı erken saatlerde gruplar halinde şekerleme toplamak için sokakları dolduruyor.

Şivlilik kutlamaları, Regaip Kandili'nden önceki gece başlıyor. Akşam namazından sonra anne ve babalarıyla sokaklara çıkan çocuklar, "fener alayı"nda büyüklerinin yaktığı ateş etrafında toplanıyor.

Burada toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaip Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Her aile bütçesine göre öncede marketlerden aldığı, şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, hep bir ağızdan "şivlilik" diyerek zillerini çalan çocuklara ikram ediyor.

Gruplar halinde ev ve dükkanları gezen çocuklar, taşıdıkları poşetleri doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

- 200 bin çocuğa şivlilik hediyesi verildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, üç ayların başlangıcının kentte "şivlilik" adı verilen önemli bir etkinlikle kutlanmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Her yıl şivlilik kapsamında çocuklar için farklı etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Altay, "Yıllardır süregelen şivlilik geleneğini yaşatmak adına biz de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şivliliğin bu yıl ara tatile denk gelmesiyle şivliliği bir karne hediyesine dönüştürdük. Anasınıfı, ilköğretim 1, 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan toplam 200 bin çocuğumuza şivlilik kutularını hediye ettik." dedi.

Altay, kutuların içinde şivliliği ve üç ayları anımsatacak çeşitli hediyelerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında şivlilik Konya merkezin geleneği ama Büyükşehir yasasıyla 31 ilçemizdeki yaklaşık 200 bin çocuğumuz şivlilik geleneğiyle tanışmış oldu. Geleneklerimizi yaşatmayı çok arzu ediyoruz. Çünkü bu tür kültürlerin nesilden nesle aktarılması bizim en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Çarşamba gününden pazar gününe kadar Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selçuklu Belediyemizle beraber çocuklarımız için çok büyük bir eğlence hazırladık. Eğlenerek öğrenebilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri, 3 ayların başlangıcını onlara hatırlatacak etkinliğimize tüm Konya'dan ve bölgeden misafirlerimizi davet ediyoruz. Böylece çocuklarımız bir taraftan çok güzel vakit geçirecekler, bir taraftan da üç ayları, Regaip Kandili'ni onlara anlatmış olacağız. Geleneklerimizi yaşatmak için Konya belediyeleri olarak gayret gösteriyoruz."

- "Aslında temel amaç çocukların zihninde güzel bir hatıra bırakabilmek"

Çocukluğunda arkadaşlarıyla şivlilik hediyelerini toplamak için birlikte kapı kapı dolaştıklarını anlatan Altay, "Bizim çocukluğumuzda şivlilik mahallede büyük bir etkinlikti. Belki de çocukluğumuzun en güzel hatıralarını şivlilikte yaşadık. Çünkü arkadaşlarımızla kapıları çalarak, verilen şivlilik hediyelerini toplamak, onu akşam odanın ortasına sererek o günün hasılatını değerlendirmek çok büyük bir etkinlik ve eğlenceydi." diye konuştu.

Altay, geleneklerin çok değerli olduğunu ve yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımıza hediyeler göndererek, etkinlikler düzenleyerek, onların şivlilik geleneğini ve üç ayları unutmamalarını, bu geleneğin nesilden nesile aktarılmasını sağlamış oluyoruz. Konyalılar bu konuda bize çok güzel destek veriyor. Özellikle sosyal medyada şivlilik kutularıyla çocukların güzel videolarını, fotoğraflarını paylaşıyorlar. Aslında temel amaç çocukların zihninde güzel bir hatıra bırakabilmek, yaşları ilerleyince onların da bu geleneği kendi nesillerine aktarmasını sağlamak."

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