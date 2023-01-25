Konya'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezindeki denetimlerde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 3 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceği bildirildi.​​​​​​​

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