Konya'da kayıp olarak aranan kişi hırsızlıktan tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, iki otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Adnan Menderes Sebze-Meyve Hali otoparkında iki otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otoparktaki otomobilleri kontrol eden şüphelinin, aracın birinden 300 lira ve cep telefonu şarj aletini, diğerinden de 5 bin 700 lira, kredi kartları ve evrakları çalarak hızla uzaklaştığını belirledi.
Kimliği tespit edilen şüpheli Sedat S. (20), Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta otururken yakalandı.
Sedat S'nin uzun süredir evine gitmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.