Hüyük'te tematik gençlik ve tarım spor kampı kuruluyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Hüyük'te kerpiç mimariyle tematik gençlik ve tarım spor kampının yapımı sürüyor.

Çavuş Mahallesi'ndeki Sonsuz Şükran Köyü'nün yakınlarına inşa edilen kampın çalışmaları devam ediyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AA muhabirine, spor kampının yapımının iki yıl önce başladığını söyledi.

Kampın nisanda öğrenci almaya başlayacağını aktaran Çiğdem, "İlk etapta 150 öğrenci alınması planlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu planlamaya koydu. Bu kampa, Türkiye'nin değişik illerinden hiç toprağa dokunmamış çocuklar gelerek, tarımsal faaliyetlerde bulunacak, fidan dikecek, yetiştirilen sebze ve meyveleri toplayacak." ifadesini kullandı.

Çiğdem, kampta yetiştirilen ürünlerin satışı noktasında tezgahların açılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.