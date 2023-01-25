Hüyük'te tematik gençlik ve tarım spor kampı kuruluyor

KONYA (AA) - Hüyük'te kerpiç mimariyle tematik gençlik ve tarım spor kampının yapımı sürüyor.
Çavuş Mahallesi'ndeki Sonsuz Şükran Köyü'nün yakınlarına inşa edilen kampın çalışmaları devam ediyor.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AA muhabirine, spor kampının yapımının iki yıl önce başladığını söyledi.
Kampın nisanda öğrenci almaya başlayacağını aktaran Çiğdem, "İlk etapta 150 öğrenci alınması planlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu planlamaya koydu. Bu kampa, Türkiye'nin değişik illerinden hiç toprağa dokunmamış çocuklar gelerek, tarımsal faaliyetlerde bulunacak, fidan dikecek, yetiştirilen sebze ve meyveleri toplayacak." ifadesini kullandı.
Çiğdem, kampta yetiştirilen ürünlerin satışı noktasında tezgahların açılacağını kaydetti.